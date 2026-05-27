Flash mob mostre e Il nido perduto la villa aretina di Francesco Redi | gli eventi

Notizia in breve

Oggi nell'Aretino si svolgono diversi eventi. Si tiene un flash mob, ci sono mostre e si presenta la mostra “Il nido perduto, la villa aretina di Francesco Redi”. Questi eventi sono previsti nel pomeriggio e coinvolgono diverse location della zona. Le manifestazioni sono rivolte a pubblico di varie età e si concentrano sulla cultura e la storia locale. Per segnalare altri incontri, è possibile scrivere all’indirizzo email della redazione.