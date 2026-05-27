Flash mob mostre e Il nido perduto la villa aretina di Francesco Redi | gli eventi

Da arezzonotizie.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Oggi nell'Aretino si svolgono diversi eventi. Si tiene un flash mob, ci sono mostre e si presenta la mostra “Il nido perduto, la villa aretina di Francesco Redi”. Questi eventi sono previsti nel pomeriggio e coinvolgono diverse location della zona. Le manifestazioni sono rivolte a pubblico di varie età e si concentrano sulla cultura e la storia locale. Per segnalare altri incontri, è possibile scrivere all’indirizzo email della redazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ecco gli eventi di oggi, mercoledì 27 maggio, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento autonomamente nel nostro calendario, direttamente QUISpeciale Sagre - Gli eventi del buon. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Four Square Jane: A Thrilling Edgar Wallace Mystery

Video Four Square Jane: A Thrilling Edgar Wallace Mystery ???

Notizie e thread social correlati

Il genio di Francesco Redi, le mostre e l'omaggio Livio Conti. Gli eventi di oggiOggi, martedì 5 maggio, nella provincia di Arezzo si svolgono diverse iniziative culturali.

Finalissima del campionato Uisp, il genio di Redi e le mostre: gli eventiMercoledì 13 maggio nell'Aretino si svolgono diversi eventi, tra cui la finalissima del campionato Uisp e mostre dedicate all'arte e alla cultura.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web