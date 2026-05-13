Finalissima del campionato Uisp il genio di Redi e le mostre | gli eventi
Mercoledì 13 maggio nell'Aretino si svolgono diversi eventi, tra cui la finalissima del campionato Uisp e mostre dedicate all'arte e alla cultura. La giornata comprende incontri e manifestazioni aperte al pubblico, con dettagli disponibili inviando una segnalazione all’indirizzo email della redazione. Non sono previsti altri eventi ufficiali o iniziative aggiuntive in questa data.
Gli eventi di oggi, mercoledì 13 maggio, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento autonomamente nel nostro calendario, direttamente QUISpeciale Sagre - Gli eventi del buon.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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