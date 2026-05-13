Finalissima del campionato Uisp il genio di Redi e le mostre | gli eventi

Mercoledì 13 maggio nell'Aretino si svolgono diversi eventi, tra cui la finalissima del campionato Uisp e mostre dedicate all'arte e alla cultura. La giornata comprende incontri e manifestazioni aperte al pubblico, con dettagli disponibili inviando una segnalazione all’indirizzo email della redazione. Non sono previsti altri eventi ufficiali o iniziative aggiuntive in questa data.

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