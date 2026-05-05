Il genio di Francesco Redi le mostre e l' omaggio Livio Conti Gli eventi di oggi

Oggi, martedì 5 maggio, nella provincia di Arezzo si svolgono diverse iniziative culturali. Tra queste, ci sono mostre d'arte e un omaggio dedicato a Livio Conti, un artista locale. Sono previsti anche incontri e eventi che coinvolgono il pubblico, con particolare attenzione alla figura di Francesco Redi, scienziato e poeta del XVI secolo. Per segnalazioni di altri eventi, è possibile contattare la redazione tramite email.