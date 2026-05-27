fitness e show la fiera accende i riflettori

Netflix sceglie la Fiera per lanciare in anteprima nazionale il nuovo show " Physical Italia: da 100 a 1 ", mentre i finalisti di Amici approdano sul palco centrale con "The Art of Movement". RiminiWellness festeggia i vent’anni trasformandosi sempre più in un gigantesco laboratorio dell’intrattenimento sportivo, capace di mescolare fitness, televisione, social e grandi eventi. Dal 28 al 31 maggio i padiglioni della manifestazione organizzata da Italian Exhibition Group ospiteranno campioni olimpici, creator, performer e migliaia di appassionati provenienti da tutta Italia. Tra gli appuntamenti più attesi ci sarà proprio la presentazione del format Netflix prodotto da Endemol Shine Italy, con le prime immagini ufficiali dello show che mette cento concorrenti uno contro l’altro in prove fisiche estreme. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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