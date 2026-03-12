Il centro si accende di colori | torna la Fluo Run tra fitness musica e corsa

Venerdì 3 luglio, a Ferrara, si svolgerà la Fluo Run, un evento serale che coinvolge sport, musica e intrattenimento. Il centro della città si illuminerà con luci fluorescenti mentre partecipanti di tutte le età si metteranno in movimento camminando o correndo. La manifestazione mira a combinare esercizio fisico e divertimento in un’atmosfera vivace e colorata.

Una serata all’insegna dello sport, del divertimento e delle luci fluorescenti. Venerdì 3 luglio Ferrara ospiterà la Fluo Run, evento serale che unisce attività fisica, musica e intrattenimento in un grande festival dedicato al benessere. L’appuntamento è in piazza Ariostea, da dove prenderà il via la manifestazione aperta a tutti, pensata per coinvolgere sia sportivi sia semplici appassionati di movimento. Nata 2012 come una corsa di circa 5 km con l’obiettivo di promuovere la salute psicofisica, negli anni la Fluo Run si è trasformata in un vero e proprio format di fitness e spettacolo. La manifestazione prenderà il via alle 18, con l’apertura dell’area dedicata alla distribuzione dei kit e dello spazio make-up, dove i partecipanti potranno prepararsi all’evento con trucchi fluorescenti e accessori luminosi. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

