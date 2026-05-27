Un blocco sulla A22 ha causato lunghe code e disagi tra i veicoli di passaggio. Un rappresentante ha dichiarato che, sebbene il diritto di manifestare sia fondamentale, impedire il transito lungo questa arteria europea mette in crisi l’economia e i flussi logistici. La protesta ha coinvolto diverse ore, con ripercussioni sulle merci e sui mezzi di trasporto che collegano vari paesi.

ROMA - “Il diritto di manifestare è sacrosanto e legittimo, ma non può e non deve trasformarsi nel blocco unilaterale dell'economia di un intero territorio e dei corridoi logistici europei”. Con queste parole il presidente nazionale di Cna Fita, Michele Santoni, interviene contro la chiusura totale dell'autostrada A22, della SS12 e delle vie secondarie prevista per il prossimo 30 maggio a Matrei am Brenner. L’iniziativa, volta a denunciare l’impatto del traffico transfrontaliero, comporterà una paralisi di ben 8 ore in un quadrante temporale critico, a ridosso di importanti festività nazionali e internazionali. Le ripercussioni... 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Fita: “Il diritto di manifestare è sacro, ma bloccare l’A22 mette in ginocchio l’economia europea”

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