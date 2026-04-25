25 aprile militanti Pld bloccati a Milano dai pro Pal | Diritto a manifestare messo in crisi da estremisti

Durante il corteo del 25 aprile a Milano, alcuni militanti del Partito Liberaldemocratico sono stati bloccati da manifestanti pro Pal mentre attraversavano il passaggio della Brigata Ebraica. Il blocco ha impedito loro di proseguire nel percorso previsto, suscitando tensioni tra i partecipanti. La manifestazione si svolge con la presenza di diverse forze e gruppi, e il corteo prosegue nonostante l’interruzione. Nessuna vittima o ferito è stato segnalato.

(Adnkronos) – "Siamo qui a Milano al Corteo del 25 Aprile; il Partito Liberaldemocratico è presente ma alcuni manifestanti pro Pal hanno bloccato il corteo al passaggio della Brigata Ebraica, accanto alla quale il Pld ha deciso di sfilare oggi. Ancora una volta il diritto alla manifestazione viene messo in crisi da questi estremisti". Così. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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