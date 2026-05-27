Fisioterapisti in assemblea a Palmanova

L'ordine dei fisioterapisti del Friuli Venezia Giulia ha convocato l'assemblea ordinaria annuale degli iscritti per giovedì 28 maggio a partire dalle 18. L'incontro si svolgerà a Palmanova.

L'ordine dei fisioterapisti del Friuli Venezia Giulia ha convocato l'assemblea ordinaria annuale degli iscritti per giovedì 28 maggio, a partire dalle 18.30, al Meeting Point San Marco di Palmanova. L'incontro sarà dedicato all'esame e all'approvazione del bilancio consuntivo 2025.I lavori si. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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