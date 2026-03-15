Scontro in Lazio | diffida contro il progetto fisioterapisti

Il 15 marzo 2026, la Regione Lazio ha ricevuto una diffida dall’Unione degli ambulatori privati, in risposta a un progetto riguardante i fisioterapisti. L’episodio ha visto coinvolte le istituzioni sanitarie regionali e l’associazione degli ambulatori privati, che hanno comunicato formalmente la loro posizione. La vicenda si è svolta nel contesto di un confronto tra enti pubblici e privati nel settore sanitario locale.

Il 15 marzo 2026, la tensione tra le istituzioni sanitarie della Regione Lazio e l’Unione degli ambulatori privati si è accesa a seguito di una diffida inviata dalla Uap alla Regione. Gli Ordini professionali dei fisioterapisti del Lazio e dei farmacisti di Roma, uniti a Federfarma Roma e Assofarm Roma, hanno reagito con fermezza, minacciando contromisure legali contro le affermazioni ritenute infondate. La presidente dell’Ordine dei Fisioterapisti del Lazio, Annamaria Servadio, ha già incaricato i legali per procedere con una controdiffida e una segnalazione alla Procura della. Al centro dello scontro vi è il progetto sperimentale denominato Il fisioterapista nella farmacia, presentato venerdì mattina in Consiglio regionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scontro in Lazio: diffida contro il progetto fisioterapisti Articoli correlati Scontro sulla gestione idrica dopo la diffida di Aica a Cilia, il presidente del consiglio Licata: “Nessuna intimidazione contro chi controlla”Particolarmente delicata appare la vicenda ove si consideri che l’oggetto dell’attività ispettiva e critica riguarda una società a partecipazione... Riqualificazione viale della Vittoria, diffida al Comune per il progettoIl braccio di ferro sul futuro Viale della Vittoria sale di livello e approda ufficialmente sul terreno legale.