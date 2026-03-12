Domani, alle ore 12, nella sala Etruschi del Consiglio regionale del Lazio in via della Pisana 1301 a Roma, si terrà un evento dedicato all’introduzione del nuovo modello di fisioterapisti nelle farmacie, coinvolgendo rappresentanti del settore sanitario e farmaceutico. L’appuntamento rappresenta un momento di confronto e presentazione di questa novità nel panorama sanitario regionale.

Domani, 13 marzo alle ore 12, la sala Etruschi del Consiglio regionale del Lazio in via della Pisana 1301 a Roma ospiterà un momento cruciale per il settore sanitario e farmaceutico. L’evento vedrà illustrato l’accordo programmatico che apre le porte alla presenza del fisioterapista all’interno delle farmacie romane. La riunione riunita coinvolge i massimi rappresentanti degli ordini professionali e delle associazioni di categoria: Antonello Aurigemma, presidente del Consiglio regionale del Lazio, guiderà i lavori insieme a Giuseppe Guaglianone dell’Ordine dei Farmacisti di Roma. Annamaria Servadio, presidente dell’Ofi Lazio, sarà presente insieme ad Andrea Cicconetti di Federfarma Roma ed Enrico Cellentani, segretario di Assofarm Lazio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma: fisioterapisti nelle farmacie, il nuovo modello

