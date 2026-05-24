Fisco | 120mila pignoramenti sui conti focus su Lombardia e Lazio

In Lombardia e Lazio, sono stati effettuati circa 120.000 pignoramenti sui conti correnti. La banca può bloccare i fondi senza l’autorizzazione del tribunale solo in presenza di pignoramenti esecutivi. Per ottenere la rateizzazione del debito, bisogna presentare una richiesta specifica e rispettare determinati requisiti, tra cui la dimostrazione di incapienza. I numeri sono stati comunicati dall’Agenzia delle Entrate.

? Domande chiave Come può la banca bloccare i fondi senza autorizzazione del tribunale?. Quali sono i requisiti per ottenere la rateizzazione del debito?. Perché i debiti sopra i 120.000 euro richiedono verifiche più rigorose?. Come influirà il blocco immediato dei conti sulla liquidità delle famiglie?.? In Breve Obiettivo 120.000 atti esecutivi entro la fine del 2026.. Lombardia, Lazio e Campania ospiteranno il 50% dei pignoramenti.. Banche devono trasferire i fondi vincolati entro 60 giorni.. Procedure rigorose per debiti superiori a 120.000 euro secondo Decreto MEF..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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