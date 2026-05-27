Firenze | tentata rapina in gioielleria su Ponte Vecchio arrestato 33enne

Da firenzepost.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Firenze, un uomo di 33 anni è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di tentata rapina aggravata in una gioielleria di Ponte Vecchio. L’intervento è avvenuto dopo che sono stati segnalati tentativi di furto all’interno del negozio. L’uomo, incensurato, è stato fermato sul posto e portato in custodia. Non ci sono state altre persone coinvolte e nessun ferito.

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FIRENZE – La polizia ha arrestato a Firenze un italiano di 33 anni, incensurato, con l’accusa di tentata rapina aggravata. L’uomo è stato fermato poco prima che potesse entrare in una gioielleria nei pressi di Ponte Vecchio. Durante il controllo è stato trovato in possesso di una pistola risultata essere una scacciacani, priva di tappo rosso e con la canna non occlusa, nascosta all’interno dello smanicato che indossava, e per questo motivo è stato anche denunciato per porto abusivo di armi. Il 33enne, inoltre, è sospettato di aver messo a segno una rapina consumata ad aprile in un’altra attività del settore, sempre in città, in via Ragghianti, all’interno del centro commerciale San Donato. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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