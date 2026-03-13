Un uomo di 33 anni di Montesarchio è stato assolto dal Tribunale di Benevento nel processo per tentata rapina aggravata. L’episodio si è verificato il 4 febbraio 2020 in un’abitazione del centro caudino, quando il 33enne era accusato di aver minacciato con frasi come “Se non mi dai i soldi ti ammazzo”.

Tempo di lettura: < 1 minuto È stato assolto dal Tribunale di Benevento un 33enne di Montesarchio, finito sotto processo con l’accusa di tentata rapina aggravata per un episodio avvenuto il 4 febbraio 2020 all’interno di un’abitazione del centro caudino. Secondo la ricostruzione della Procura, l’uomo – difeso dall’avvocato Mario Cecere – si sarebbe introdotto nell’abitazione con il volto coperto da un passamontagna, dove erano presenti una donna e l’anziano padre. L’individuo, sempre secondo l’accusa, avrebbe minacciato i presenti con un coltello, pronunciando la frase: “ Se non mi dai i soldi ti ammazzo”. La situazione però sarebbe degenerata quando la vittima avrebbe reagito, riuscendo – nonostante il volto coperto – a riconoscere l’aggressore e chiamandolo per nome. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Se non mi dai i soldi ti ammazzo”: processo per tentata rapina, assolto 33enne

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