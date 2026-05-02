Favara arrestato 33enne | droga e tentata violenza sessuale in casa

I carabinieri hanno arrestato un uomo di 33 anni a Favara con l'accusa di detenzione di droga e tentata violenza sessuale. Durante una perquisizione domiciliare, gli agenti sono entrati nell'abitazione e hanno trovato sostanze stupefacenti. Nella stanza da letto sono state rinvenute ulteriori tracce di droga e altri elementi utili alle indagini. L'uomo è stato portato in caserma per ulteriori verifiche e interrogatori.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i carabinieri a entrare in quella casa?. Cosa hanno trovato gli agenti nella camera da letto?. Perché il giudice ha respinto la tesi dell'uso personale?. Quali attività illegali nascondevano le decine di carte di credito?.? In Breve Operazione notturna tra il 27 e il 28 aprile su disposizione di Alessandra Chiffi.. Sequestrati 53,1 grammi di hashish, 0,5 grammi di cocaina e 24 carte di credito.. Materiale rinvenuto include 40 scatole di telefoni, 10 sim e due bilancini di precisione.. Il giudice Michele Dubini ha disposto l'obbligo di dimora dalle 21 alle 7.. Il giudice Michele Dubini ha convalidato l’arresto di Pierluigi Aleo a Favara, disponendo per il trentatreenne l’obbligo di dimora con restrizioni domestiche dalle 21 alle 7.🔗 Leggi su Ameve.eu

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