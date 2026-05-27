Il tabernacolo di via dell’Agnolo a Firenze è stato restaurato e restituito alla città. L’opera, che risale al XVII secolo, presenta ancora i dettagli originali e le decorazioni in stucco. Il restauro ha coinvolto tecnici specializzati che hanno pulito e consolidato la struttura. La riapertura è avvenuta oggi, alla presenza di autorità e cittadini, che hanno potuto ammirare di nuovo il manufatto nel suo spazio originario.

Firenze, 27 maggio 2026 – Torna restituito alla città il Tabernacolo di Via dell’Agnolo, un’altra testimonianza del patrimonio culturale diffuso fiorentino, oggetto di un intervento di restauro promosso dal Comitato per il Decoro e il Restauro dei Tabernacoli degli Amici dei Musei e Monumenti Fiorentini, realizzato grazie al sostegno di Friends of Florence, sotto l’Alta Sorveglianza della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e la Provincia di Prato. L’intervento, eseguito dal restauratore Bartolomeo Ciccone, ha interessato l’affresco custodito all’interno del tabernacolo, raffigurante una Crocifissione con Sant’Antonio Abate e Santa Verdiana, attribuibile a un pittore fiorentino di fine Cinquecento, probabilmente vicino alla scuola di Andrea del Sarto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, restaurato il tabernacolo di via dell’Agnolo

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