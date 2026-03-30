Il tabernacolo dei Bravi sarà restaurato | 110mila euro per il restyling

Il tabernacolo dei Bravi riceverà un intervento di restauro del valore di 110mila euro. La decisione è stata annunciata nelle ultime settimane, con i lavori che prevedono interventi di consolidamento e recupero dell’edificio. La data di inizio dei lavori non è ancora stata comunicata, ma si prevede che l’intervento si concluda entro la fine dell’anno.

Lecco, 30 marzo 2026 – Sette novembre 1628. È un martedì sera. Don Abbondio torna verso casa da una passeggiata lungo una stradicciola. Ogni tanto apre il breviario e ne recita uno squarcio. Dopo aver svoltato, prosegue fino a dove la strada si divide a Y: a destra sale a monte, a manca scende a valle fino a un torrente. I muri interni delle due viottole, invece di riunirsi ad angolo, terminano in un tabernacolo dove sono dipinte certe figure lunghe, serpeggianti, che finiscono a punta e che, nell’intenzione dell’artista e agli occhi degli abitanti del vicinato, vogliono sembrare fiamme. Lecco, nell’ex Vellutifico Redaelli: “Rigenerazione solo sulla carta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il tabernacolo dei Bravi sarà restaurato: 110mila euro per il restyling Articoli correlati Immacolata, restyling da 2 milioni di euro per il teatro Greppi: “Sarà spazio vivo e aperto alla città”La ristrutturazione dello spazio si concluderà a dicembre 2026: in oratorio una serata di ringraziamento per i sostenitori del progetto. Dopo i boicottaggi Trump chiude il Kennedy Center per due anni: «Sarà restaurato»Dopo le polemiche, gli eventi cancellati e i boicottaggi, il Kennedy Center rischia di fermarsi. Altri aggiornamenti su Il tabernacolo dei Bravi sarà... Temi più discussi: La cappelletta dei Bravi torna al suo splendore: approvato il restauro del simbolo manzoniano; Acquate, via libera al restauro della cappelletta dei Bravi: omaggio ai Promessi Sposi; Lecco, cappelletta dei bravi: approvato il progetto di restauro; Cappelletta dei Bravi, Sacchi: Progetto nato due anni fa. I costi? Dettati dal prezziario. La cappelletta dei Bravi torna al suo splendore: approvato il restauro del simbolo manzonianoStanziati 110mila euro per riqualificare il tabernacolo e le lapidi dei Promessi Sposi in via Tonio e Gervasio: un iter lungo anni trova finalmente il suo punto di svolta ... leccotoday.it Cappelletta dei Bravi: approvato il progetto, 110mila euro per il restauroGli interventi riguarderanno il tabernacolo, la pavimentazione antistante e il muro in cui i manufatti sono inseriti ... lecconotizie.com "Gli uomini cattivi mentono per entrare nel tuo letto, gli uomini buoni mentono per entrare nella tua anima. E i bravi non mentono, ma non ci credi, perché gli altri hanno mentito..." Johann Wolfgang Goethe - facebook.com facebook Pallavolo A2F - Trento, Laporta e Beltrami: "Bravi loro, noi un po' imprecisi" x.com