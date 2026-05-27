firenze principio di incendio sulla tramvia

Mercoledì sera a Firenze si è verificato un principio di incendio a bordo di un convoglio della tramvia, poco prima del ponte di piazza Paolo Uccello. Nessuno è rimasto ferito e i vigili del fuoco sono intervenuti per domare il principio di incendio. La circolazione dei mezzi è stata temporaneamente sospesa nelle vicinanze dell’incidente. Indagini sono in corso per accertare le cause dell’incidente.

Firenze, 27 maggio 2026 – Un principio di incendio si è verificato su un convoglio della tramvia. È successo nella serata di mercoledì 27 maggio poco prima del ponte di piazza Paolo Uccello. Secondo le prime informazioni, il mezzo stava rientrando in deposito per un intervento di manutenzione quando si è sviluppato il principio di incendio. Il conducente, accortosi immediatamente della situazione, ha fermato il convoglio e lanciato l’allarme, permettendo un rapido intervento in sicurezza. Fortunatamente non si registrano feriti né persone coinvolte. A causa dell’accaduto, la linea T1 è stata temporaneamente interrotta, come comunicato da Gest. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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