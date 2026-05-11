Bus in panne e principio d’incendio sulla tratta per Palermo i sindaci di Ribera e Sciacca diffidano la ditta

Da agrigentonotizie.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due guasti consecutivi, uno dei quali ha provocato un principio di incendio, hanno interessato il servizio di trasporto sulla tratta per Palermo. I sindaci di Ribera e Sciacca hanno diffidato la ditta responsabile, chiedendo chiarimenti e interventi immediati. L’incidente ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza il veicolo coinvolto. La situazione ha sollevato preoccupazioni tra i residenti delle due località.

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Due guasti nel giro di poche ore, uno dei quali culminato con un principio d’incendio e l’intervento dei vigili del fuoco. È quanto accaduto questa mattina sulla linea bus Ribera-Sciacca-Palermo, episodio che ha spinto i sindaci di Ribera e Sciacca a diffidare formalmente l’azienda di trasporti.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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