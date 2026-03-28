A Firenze, tre donne sono state denunciate dalla polizia per aver rubato un bancomat sulla tramvia e aver tentato di prelevarvi denaro. Le stesse sono state anche segnalate per l’uso indebito di carte di credito. La vicenda si è conclusa con le denunce e l’applicazione di un foglio di via nei loro confronti.

FIRENZE – Tre donne sono state denunciate dalla polizia per furto aggravato e indebito utilizzo di carte di credito. E’ accaduto alla fermata della tramvia di via Torre degli Agli, a Novoli (Firenze) alcuni giorni fa. Il questore Fausto Lamparelli ha emesso il foglio di via che obbligherà le tre per 4 anni a non fare ritorno in città. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario. Secondo la questura l’intervento è esito del potenziamento dei servizi di pattugliamento a bordo della tramvia: venti, tra agenti e ispettori della polizia di Stato, assegnati allo speciale nucleo che si aggiungono all’aliquota di personale già operativa. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Firenze: rubano bancomat sulla tramvia e tentano di prelevare. Tre donne denunciate con foglio di via

Articoli correlati

Rosignano | Gli rubano il bancomat in un negozio e tentano di prelevare denaro: tre persone denunciateUn uomo e due donne sono stati denunciati dai carabinieri di Rosignano Marittimo per furto aggravato di valori ed effetti personali commesso...

Rosignano | Gli rubano il bancomat in un negozio e tentato di prelevare denaro: tre persone denunciateUn uomo e due donne sono stati denunciati dai carabinieri di Rosignano Marittimo per furto aggravato di valori ed effetti personali commesso...