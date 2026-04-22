Giorgio Panariello al Carlo Felice con E se domani… un divertente viaggio nel futuro

Domenica 26 aprile, il Teatro Carlo Felice ospiterà Giorgio Panariello con il suo nuovo spettacolo, intitolato “E se domani…”. Lo spettacolo si presenta come un racconto ironico e divertente di un immaginario viaggio nel futuro, portando in scena le sue riflessioni e battute. La serata promette di essere un momento di intrattenimento leggero, con l’attore e comico toscano protagonista sul palco.

Domenica 26 aprile il Teatro Carlo Felice ospite Giorgio Panariello, protagonista del nuovo spettacolo “E se domani.”, un racconto ironico del suo personalissimo “viaggio nel futuro”.Panariello ha visitato gli anni a venire insieme ad alcuni compagni (la cui identità sarà svelata in corso.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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