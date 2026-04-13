E se domani | Giorgio Panariello live al Teatro Verdi di Firenze
Dopo aver debuttato nel 2025 e aver riscosso grande entusiasmo da parte del pubblico, “E SE DOMANI.”, lo spettacolo di Giorgio Panariello, è proseguito con successo anche nel 2026, per un totale di oltre 70 date nei teatri italiani. A grande richiesta, si aggiungono ora nuovi appuntamenti per.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
"E se domani...", Giorgio Panariello al Teatro Brancaccio“E se domani…”, lo spettacolo di Giorgio Panariello che ha debuttato nei teatri italiani con oltre 40 appuntamenti nel 2025, forte dell’entusiasmo...
“E se domani…”: Giorgio Panariello al Teatro LyrickIn scena giovedì 9 aprile (ore 21) al Teatro Lyrick di Assisi il nuovo spettacolo di Giorgio Panariello, “E se domani…”, un racconto ironico e...