firenze fumo per surriscaldamento sulla tramvia

Un principio di incendio sulla tramvia di Firenze si è rivelato essere un semplice surriscaldamento. Le squadre di emergenza sono intervenute per verificare la situazione, ma non si registrano danni o feriti. Il fumo visibile ha causato momenti di preoccupazione tra i passeggeri, che sono stati evacuati in sicurezza. La circolazione dei mezzi è stata temporaneamente sospesa, poi ripresa una volta risolto il problema.

Firenze, 27 maggio 2026 – Sembrava un principio di incendio sulla tramvia, invece era fumo per surriscaldamento. È successo nella serata di mercoledì 27 maggio poco prima del ponte di piazza Paolo Uccello. Secondo le prime informazioni, il mezzo stava rientrando in deposito per un intervento di manutenzione quando si è sviluppato il fumo. Il conducente, accortosi immediatamente della situazione, ha fermato il convoglio e lanciato l’allarme, permettendo un rapido intervento in sicurezza. Fortunatamente non si registrano feriti né persone coinvolte. A causa dell’accaduto, la linea T1 è stata temporaneamente interrotta, come comunicato da Gest. Dopo poco la linea è ripartita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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2025-12-31 FIRENZE - FIAMME SOTTO IL PONTE TRAMVIA, LINEA INTERROTTA

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