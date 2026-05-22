A partire dal 25 maggio, il cavalcaferrovia di Ponte al Pino a Firenze rimarrà chiuso al traffico, segnando l’inizio della terza fase dei lavori di sostituzione. L’intervento, promosso da Rete Ferroviaria Italiana, fa parte di un progetto più ampio per migliorare la viabilità, la sicurezza e l’accessibilità dell’area interessata. La chiusura durerà fino a data da destinarsi e comporta la sospensione del passaggio veicolare sul ponte ferroviario. La prima e la seconda fase dei lavori sono state già completate.

Firenze, 22 maggio 2026 – Entra nel vivo la terza fase dei lavori per la sostituzione del cavalcaferrovia “Ponte al Pino ”, intervento realizzato da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) con l’obiettivo di migliorare la viabilità, la sicurezza e la fruibilità dell’area. Per consentire l’avanzamento del cantiere sarà necessaria la chiusura al transito veicolare del ponte dal 25 maggio al 14 settembre. Le operazioni. In questo periodo sarà rimosso l’attuale impalcato e posizionato il nuovo, attualmente in fase di assemblaggio nell’area di cantiere di piazza Vasari. L’impatto sulla circolazione ferroviaria sarà limitato alle giornate di svaro (operazione tecnica di rimozione) del vecchio ponte e varo del nuovo previste per inizio e fine luglio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, dal 25 maggio chiude al traffico il cavalcaferrovia di Ponte al Pino

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Ponte al Pino chiude al traffico delle auto per oltre tre mesi: stop dal 25 maggio al 14 settembreFirenze, 30 aprile 2026 – Ponte al Pino chiude al transito delle auto dal 25 maggio al 14 settembre.

Ponte al Pino, tra il 24 e il 25 maggio scatta la chiusura al transitoFirenze, 15 maggio 2026 – Cavalcaferrovia di ponte al Pino a Firenze, ecco un'altra fase temutissima.

A #Firenze, dalle 1.30 del 25 maggio scatta la chiusura al traffico di Ponte al Pino per i lavori di RFI con modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico. Lo stop andrà avanti fino al 14 settembre: in luglio previsti ulteriori provvedimenti in occasione dell’interruz x.com

Firenze, dal 25 maggio chiude al traffico il cavalcaferrovia di Ponte al PinoSarà percorribile da metà settembre e includerà una pista ciclopedonale. Nei periodi 5-10 luglio e 26-30 luglio anche il transito pedonale sarà temporaneamente sospeso per le operazioni di svaro e var ... lanazione.it

Ponte al Pino chiuso: stop al transito da lunedì 25. I cambiamenti per il trasporto pubblicoInizia la terza fase dei lavori di RFI, in accordo con Comune e Città Metropolitana di Firenze, per la sostituzione del cavalcaferrovia di Ponte al Pino a Firenze. Per consentire l'avanzamento del can ... firenzepost.it

Itinerario UK + Italia: Londra -> Scozia -> Roma -> Amalfi (3 settimane, dal 23 maggio al 13 giugno) reddit