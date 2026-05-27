firenze arriva al cinema il documentario su igor protti

Domani alle 19 al cinema La Compagnia di Firenze sarà proiettato il documentario su Igor Protti. La pellicola, incentrata sulla carriera del calciatore, verrà presentata in anteprima locale. La proiezione è aperta al pubblico e fa parte di una serie di eventi dedicati al calcio e alla memoria sportiva. Nessun altro dettaglio sul contenuto del film è stato comunicato.

Firenze, 27 maggio 2026 – Fa tappa al cinema La Compagnia di Firenze, giovedì 28 maggio alle ore 19, il docufilm “Igor. L’eroe romantico del calcio”, diretto da Luca Dal Canto e sceneggiato dallo stesso regista con Alberto Battocchi e Anita Galvano, distribuito da Piano B Distribuzioni, sulla carriera trionfale e quasi unica nel panorama calcistico italiano del grande Protti. Un film che riporta lo spettatore al calcio delle domeniche allo stadio, delle telecronache sportive in tv, delle figurine scambiate da tutti i bambini italiani e di un mondo pre-digitale, sicuramente meno commerciale e artefatto di quello attuale. In sala a La Compagnia saranno presenti i due autori Alberto Battocchi e Anita Galvano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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