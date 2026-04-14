Igor L' eroe romantico del calcio | arriva in sala a Napoli il documentario sulla vita di Protti | VIDEO

Arriva a Napoli “Igor. L'eroe romantico del calcio”, il documentario sulla carriera e la vita di Igor Protti. L'appuntamento è fissato per domenica 19 aprile alle ore 21.30 presso il cinema America Hall in via Tito Angelini al Vomero. In sala saranno presenti il regista, gli autori, gli ex.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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“Igor. L’eroe romantico del calcio”, il docufilm su Igor Protti in anteprima al Bif&stSarà presentato in anteprima assoluta il 27 marzo alle 18 all’Anche Cinema di Bari, nell’ambito della 17ª edizione del Bif&st - Bari International...