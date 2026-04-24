Igor L’eroe romantico del calcio proiezione del documentario su Igor Protti

Dopo l'anteprima alla 17ª edizione del BIF&ST, il documentario su Igor Protti, intitolato “Igor. L’eroe romantico del calcio”, viene ora distribuito pubblicamente. Il film racconta la carriera dell’ex calciatore attraverso immagini e testimonianze, focalizzandosi sulla sua esperienza sportiva e sulla figura di riferimento nel mondo del calcio. La proiezione si è svolta in un contesto dedicato alle produzioni cinematografiche italiane.

Dopo essere stato presentato in anteprima assoluta alla 17esima edizione del BIF&ST – Bari International Film&Tv Festival, il documentario “Igor. L’eroe romantico del calcio”, distribuito da Piano B Distribuzioni, sarà proiettato il 26 aprile alle ore 18:30 al Nuovo Cinema Aquila di Roma alla.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Leggi anche: A Bari 'Igor. L’eroe romantico del calcio', proiezione speciale del documentario del calciatore Igor Protti “Igor. L’eroe romantico del calcio”, il docufilm su Igor Protti in anteprima al Bif&stSarà presentato in anteprima assoluta il 27 marzo alle 18 all’Anche Cinema di Bari, nell’ambito della 17ª edizione del Bif&st - Bari International... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: INCONTRO CON IL REGISTA LUCA DAL CANTO PER IGOR-L’EROE ROMANTICO DEL CALCIO; IGOR. L’eroe romantico del calcio: il documentario al cinema Lux; Igor. L'eroe romantico del calcio: arriva in sala a Napoli il documentario sulla vita di Protti | VIDEO; Igor Protti, l’ultimo eroe romantico del calcio rivive nel film di Luca Dal Canto a Cagliari. Igor Protti – L’eroe romantico del calcio. In un film vita, gol ed espulsioni del calciatore antidivo che scelse le squadre di provinciaSe nella vita non avessi fatto il calciatore non so cos’altro avrei fatto, ma sono sicuro che la domenica pomeriggio sarei andato allo stadio a tifare il Rimini. Igor Protti uno di noi. C’è qualcosa ... ilfattoquotidiano.it IGOR. L’eroe romantico del calcio: il documentario al cinema LuxMESSINA. Arriva anche a Messina il 28 aprile al Cinema Lux il documentario IGOR. L’eroe romantico del calcio diretto da Luca Dal Canto e con la sceneggiatura di Luca Dal Canto, Alberto Battocchi e Ani ... letteraemme.it Il documentario ripercorre la carriera di Igor Protti fino al suo addio al calcio nel 2005, con interventi di campioni e allenatori in voga in quegli anni - facebook.com facebook IGOR PROTTI RACCONTA LA SUA BATTAGLIA CONTRO IL CANCRO AL COLON CHE GLI È STATO DIAGNOSTICATO... x.com