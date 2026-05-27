Fiorentina l’ultima trasferta di Marcello Mammoli
Il 27 maggio 2026, Marcello Mammoli ha intrapreso la sua ultima trasferta con la Fiorentina. Conosciuto come il recordman di viaggi al seguito della squadra, ha accompagnato il club in diverse partite in tutta Europa. La sua partenza è stata segnata come l’ultima di questa lunga serie di trasferte. Non sono stati resi noti dettagli sul motivo del suo addio o sul numero totale di partite seguite nel corso degli anni.
Firenze, 27 maggio 2026 – Recordman di viaggi al seguito dell’amata Fiorentina (portando il giglio in tutta Europa), Marcello Mammoli è partito per l’ultima trasferta. Mammoli, scomparso lunedì 25 maggio all’età di 92 anni, ha ricevuto l’ultimo saluto nella chiesa salesiana della Sacra Famiglia, in via Gioberti. https:www.lanazione.itfirenzesportfiorentinail-funerale-di-marcello-mammoli-le-foto-fe8mc6iv Chiesa piena, familiari abbracciati da un folto gruppo di amici (compagni di stadio, di tennis, burraco), qualche ex viola come Aldo Firicano, poi Furio Valcareggi e il ragionier Raffaele Righetti, vero “monumento” della storia della Fiorentina. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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