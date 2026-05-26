lutto addio a marcello mammoli il super tifoso della fiorentina

Un tifoso della Fiorentina di 92 anni è morto dopo aver smesso di seguire la squadra allo stadio a causa di una malattia. La sua passione per i colori viola lo aveva portato a seguire la squadra in tutta Europa. Quando ha capito di non poter più assistere alle partite dal vivo, si è lasciato andare. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto tra amici e familiari.

Una grande passione viola che ha celebrato in tutta Europa: quando ha capito di non poter più seguire allo stadio la sua Fiorentina a causa della malattia, Marcello Mammoli, 92 anni, si è lasciato andare. Con lui non scompare solo un grande tifoso, ma un pilastro della memoria storica della Fiorentina, avendo vissuto i due scudetti, tutte le giornate felici e tutte quelle amare del club gigliato. Carattere espansivo, Mammoli era una persona aperta e passionale, molto legato ai rapporti umani con i familiari e gli amici, ma anche con semplici conoscenti. Finché ha potuto ha partecipato alle manifestazioni per il centenario della Fiorentina. Il 13 aprile scorso era stato ospite applaudito della mostra sulla Fiorentina degli anni Ottanta organizzata da Simone Perini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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