Marcello Mammoli, tifoso della Fiorentina, è morto a 92 anni. Era noto per aver seguito la squadra in tutte le trasferte, diventando il più presente tra i supporter. La sua presenza era costante e riconoscibile in ogni occasione di trasferta. La Fiorentina ha mantenuto la serie A, e Mammoli ha accompagnato la squadra in molte stagioni. La sua scomparsa è stata annunciata con un sorriso, senza ulteriori dettagli.

FIRENZE – Se n’è andato, a 92 anni, con un mezzo sorriso, Marcello Mammoli: la Fiorentina è rimasta in Serie A. Per lui, protagonista dei due scudetti e di tutte le trasferte viola in Europa, lasciare questo mondo con la squadra in B non sarebbe stato accettabile. Voleva vedere, Marcello, almeno il terzo scudetto. Lui che era allo stadio con i campioni del ’56 (Julinho, Montuori, Virgili, Sarti, Chiappella) e con quelli del ’69 (Chiarugi, Merlo, De Sisti, Amarildo, Brizi) avrebbe sventolato molto volentieri il vessillo del suo club, il “Giovanni da Verrazzano”, insieme all’amico di tifo, Piero Masieri. Marcello Mammoli era un personaggio straordinario: sempre sorridente, pronto a dire una parola a tutti. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fiorentina: addio a Marcello Mammoli, tifoso viola da record. Era il re di ogni trasferta con la squadra

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