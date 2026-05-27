Fiorentina lettera dei tifosi a Paratici | Ci dica cosa volete fare questa città merita altre aspettative

Da firenzepost.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo la fine del campionato, i tifosi hanno inviato una lettera ai dirigenti chiedendo chiarezza sui piani futuri. Sul fronte tecnico, Fabio Grosso sembra in vantaggio sulla candidatura di Paolo Vanoli, che celebra la salvezza come un successo personale. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata dalla società, e il silenzio continua. La squadra non ha commentato le decisioni prese, mentre i supporter insistono per conoscere le intenzioni della dirigenza.

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FIRENZE – Silenzio sulla Fiorentina, dopo la fine del campionato. Sulla scelta dell’allenatore sembra favorito, al momento, Fabio Grosso, in uscita dal Sassuolo, rispetto a Paolo Vanoli che sfoggia la “salvezza viola” come fosse una coppa. Il direttore generale, Alessandro Ferrari, e il direttore sportivo, Fabio Paratici, dovrebbero andare dal presidente, Giuseppe Commisso, negli Usa. Paratici viene anche accostato di nuovo al Milan (contratto più pesante e progetto assai ambizioso). Morale? I tifosi hanno deciso di scrivere una lettera aperta proprio a Paratici. Firmata da Filippo Pucci, presidente dell’Associazione Centro di Coordinamento Viola club. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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