Fiorentina lettera dei tifosi a Paratici | Ci dica cosa volete fare questa città merita altre aspettative

Notizia in breve

Dopo la fine del campionato, i tifosi hanno inviato una lettera ai dirigenti chiedendo chiarezza sui piani futuri. Sul fronte tecnico, Fabio Grosso sembra in vantaggio sulla candidatura di Paolo Vanoli, che celebra la salvezza come un successo personale. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata dalla società, e il silenzio continua. La squadra non ha commentato le decisioni prese, mentre i supporter insistono per conoscere le intenzioni della dirigenza.