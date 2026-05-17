Fabio Paratici ha confermato di aver acquistato una casa a Firenze, rispondendo alle voci sul suo possibile addio. La dichiarazione è arrivata nel luogo in cui ha trascorso la maggior parte degli ultimi undici anni, durante i quali ha lavorato per una squadra di calcio. Paratici ha commentato ironicamente le speculazioni, chiedendo se si voglia già allontanarlo dalla città. La sua presenza nel capoluogo toscano ha suscitato attenzione tra tifosi e media, in attesa di ulteriori sviluppi.

Firenze, 17 maggio 2026 - Erano attese le parole di Fabio Paratici e sono arrivate nel posto dove per undici anni ha contribuito a scrivere la storia della Juventus. Il direttore sportivo della Fiorentina ha scelto l'intervista flash a bordocampo prima di Juventus-Fiorentina per mettere a tacere in modo definitivo le voci di un suo prematuro addio al club viola, viste le lusinghe di squadre come Roma e Milan. "HO COMPRATO CASA A FIRENZE, NON È CAMBIATO NIENTE NEGLI ULTIMI DUE MESI". A Sky Sport il ds della Fiorentina è stato particolarmente netto nello stoppare le voci che sono circolate intorno al suo nome nelle ultime settimane. " Ho appena preso casa a Firenze, volete già farmi cambiare? Ho vissuto tre mesi chiuso al Viola Park. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fiorentina, Paratici stoppa le voci: "Ho preso casa a Firenze. Volete già mandarmi via?"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Fiorentina, Paratici: La squalifica mi ha reso una persona migliore

Sullo stesso argomento

Corriere dello Sport – Fiorentina, tanti in bilico e stop alle voci su Paratici: resta a Firenze2026-04-29 09:44:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere dello Sport: Questa stagione della Fiorentina rimetterà...

Fiorentina, Paratici svela: «Crystal Palace? Per come si sono messe le cose, ho detto una cosa ai ragazzi»Mercato Juventus, sprint Alisson per la porta: c’è già l’apertura! La volontà del brasiliano e l’offerta sul tavolo Calciomercato Napoli: gli azzurri...

Fiorentina, Paratici stoppa le voci: Ho preso casa a Firenze. Volete già mandarmi via?Il direttore sportivo della Fiorentina conferma di essere già molto concentrato sulla costruzione della nuova squadra. Le lusinghe di altri club fanno piacere, ma non è in dubbio la sua permanenza a F ... lanazione.it

Paratici, l'emozione del grande ex: Juve, 11 anni meravigliosi. Futuro al Milan? Vi rispondo cosìCi sono partite e partite. Quella tra Juve e Fiorentina per Paratici non può mai essere una come le altre visto il suo passato in bianconero. Sono stati undici anni meravigliosi ha raccontato a Sky ... tuttosport.com