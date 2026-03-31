Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'allenatore italiano sarà il nuovo tecnico della squadra inglese dopo l'addio dell'ex allenatore. La notizia indica che l'accordo tra le parti sarebbe stato definito e che l'ufficialità potrebbe arrivare a breve. La decisione segue un periodo di trattative e speculazioni sulla scelta del successore.

Lukaku assente alla ripresa degli allenamenti: l’attaccante è ancora in Belgio! I possibili scenari Leao verso il rientro a Milano: per Napoli la scelta sarà presa insieme ad Allegri e al suo staff! Le ultime Salihamidzic avvisa l’Italia: «Stasera il popolo bosniaco sarà il giocatore in più. Anche se qualcuno pensa il contrario.» Bosnia Italia, notte da Mondiale a Zenica: gli Azzurri sfidano il freddo e non solo! Johan Cruijff, oltre 35.000 persone alla Premiere del suo documentario ad Amsterdam. Il ricordo di Laporta: «È ancora vivo e radicato nel cuore di tutti noi!» Feyenoord Ajax, tutto pronto per lo snodo cruciale in Eredivisie! Ma in casa biancorossa qualcuno lancia l’allarme. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - De Zerbi Tottenham, per il CorSport è fatta: sarà lui il nuovo allenatore degli Spurs. L’indiscrezione sul tecnico italiano

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