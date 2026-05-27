La Fiorentina ha scelto Fabio Grosso come nuovo allenatore. La decisione è definitiva, anche se Paolo Vanoli non è ancora stato ufficialmente avvisato dell'interruzione del suo contratto.

Firenze, 27 maggio 2026 – Sarà Fabio Grosso il prossimo allenatore della Fiorentina. Ormai non ci sono più dubbi a riguardo, anche se Paolo Vanoli al momento in cui scriviamo non è stato ancora informato dell'interruzione del rapporto. Possibile, in tal senso, che un confronto possa andare in scena nel pomeriggio. Ma si tratterà di un passaggio formale, perché il tecnico che ha appena salvato la Fiorentina sa da giorni che non sarebbe stato confermato anche per la prossima stagione. https:www.lanazione.itfirenzesportfiorentinasolomon-il-gol-piu-bello-e-nata-emma-bimba-fiorentina-wi24mlbo Un nuovo ciclo. Ci ha sperato Vanoli, ha lottato. Si è preso il tributo del Franchi e della Curva Fiesole nell'ultima notte di campionato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fiorentina, è fatta per Fabio Grosso. Vanoli pronto ai saluti

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