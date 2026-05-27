Sarà una serata di grande musica e di speciale fascino, quella di mercoledì 1°luglio presso il Santuario della Beata Vergine del Castello di Fiorano Modenese, Basilica pontificia: la ’Notte della Basilica’ vedrà protagonista la Filarmonica del Teatro Comunale di Modena, diretta dal maestro Hirofumi Yoshida, per uno straordinario concerto sotto le stelle, in un contesto di particolare valore spirituale, storico e artistico. Proprio due giorni fa si è tenuto l’incontro che ha dato il ‘la’ all’evento, con il maestro Giorgio Zagnoni, presidente della Filarmonica, Rita Marchesini e Gabriele Imperato, organizzatore dell’evento per conto del santuario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fiorano ’La Notte della Basilica’

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: La grande musica sacra nella Basilica della Ghiara

Basilica di Sant’Antonio a Padova, furto di offerte con torcia in piena notte: Frate Custode incastra il ladroNella notte, la Basilica di Sant’Antonio a Padova è stata teatro di un furto di offerte, quando un giovane marocchino di 21 anni è stato sorpreso...