La rassegna Soli Deo Gloria prevede oggi alle 16,30 "Aspettando il miracolo. Musiche per San Francesco e la Vergine tra Medioevo e Rinascimento". In scena, alla Basilica della Ghiara di Reggio, la Cappella musicale San Francesco da Paola con Federico Bigi Ewerhart all’organo, Elio Reverberi alla ghironda e violino, Anelio Bosio alle percussioni, la direzione affidata a Silvia Perucchetti, letture di Carla Bazzani e Michele Fazzalari. In programma un Sia laudato San Francesco di autore anonimo, Ave Maria di fra Serafino Razzi, brani mariani di Gregor Aichinger, di Johann Sebastian Bach, Girolamo Frescobaldi di autori anonimi, fino a musiche del reggiano Alfredo Mamoli (inno popolare "Alla Madonna della Ghiara") e il mottetto Sicut cervus di Giovanni Piergluigi da Palestrina.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La grande musica sacra nella Basilica della Ghiara

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