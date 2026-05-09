Basilica di Sant’Antonio a Padova furto di offerte con torcia in piena notte | Frate Custode incastra il ladro

Nella notte, la Basilica di Sant’Antonio a Padova è stata teatro di un furto di offerte, quando un giovane marocchino di 21 anni è stato sorpreso mentre cercava di portare via denaro utilizzando una torcia. Il frate custode, presente sul posto, ha riconosciuto e fermato l’uomo, che è stato successivamente arrestato per furto aggravato. Le forze dell’ordine stanno valutando se ci siano altri episodi simili collegati a questo fatto.

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Eseguito un arresto per furto aggravato nella Basilica di Sant’Antonio a Padova. Un 21enne cittadino marocchino, richiedente asilo, è stato sorpreso nella notte di venerdì 8 maggio mentre scassinava le cassette delle offerte. L’uomo è stato bloccato dagli agenti e posto a disposizione della Procura della Repubblica di Padova per il rito direttissimo. La segnalazione e l’intervento della Polizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella notte tra giovedì e venerdì, precisamente alle ore 4.30. L’allarme antintrusione e il sistema di videosorveglianza della Basilica di Sant’Antonio hanno segnalato la presenza di un intruso.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Basilica di Sant’Antonio a Padova, furto di offerte con torcia in piena notte: Frate Custode incastra il ladro ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Padova, arrestato ladro nella Basilica del Santo: beccato dal frate? Punti chiave Come ha fatto il ladro a entrare dalla finestra della Basilica? Chi ha scoperto il giovane mentre manometteva le cassette delle... Festa della Divina Misericordia alla Basilica di Sant’Antonio: al via il triduo di preghieraI fedeli della Basilica di Sant'Antonio a pochi giorni dal centenario dell'apertura del santuario (4 aprile 1926- 4 aprile 2026), si preparano a... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Domenica 10 maggio celebrazione per il 1° anniversario dell'elezione al Soglio Pontificio di Papa Leone XIV; Padova, sistema antincendio hi-tech per la Basilica di Sant'Antonio: è stato installato con operai-acrobati; Sant'Annibale, aperte a Messina le celebrazioni per il centenario della morte; Fino al 31 maggio il corpo di Sant’Annibale alla Basilica di S. Antonio. Basilica di Sant’Antonio a Padova, furto di offerte con torcia in piena notte: Frate Custode incastra il ladroArrestato un 21enne marocchino per furto aggravato nella Basilica di Sant’Antonio a Padova. Indagini su altri episodi simili. virgilio.it Basilica del Santo, tre cupole già protette: entro giugno il nuovo sistema antincendioProcede l’intervento da 1,5 milioni di euro per mettere in sicurezza le otto cupole, l’Archivio della Veneranda Arca e la Biblioteca Pontificia Antoniana: tecnologia Water Mist, edilizia acrobatica e ... padovaoggi.it I portavoce delle Conferenze Episcopali d'Europa hanno celebrato la Santa Messa nella Basilica di Sant’Apollinare. Il presidente di @MediaCcee l’arcivescovo Grušas ha ricordato che il servizio nella Chiesa istituzionale deve fondarsi su una testimonianza a x.com Basilica di San Nicola in Carcere reddit