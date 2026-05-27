Finti formulari basisti e frasi in codice | così i trafficanti di rifiuti hanno inquinato Foggia i nomi

I trafficanti di rifiuti hanno utilizzato falsi formulari, basisti e frasi in codice per gestire un flusso di ecoballe e scarti industriali. Questi materiali, invece di seguire la filiera legale di smaltimento, sono finiti nel territorio di Foggia e della provincia, causando inquinamento ambientale. L’indagine ha portato alla scoperta di un sistema illecito che ha coinvolto diverse persone e reti organizzate. Sono stati sequestrati materiali e documenti riconducibili a questa attività illecita.

Un flusso continuo di ecoballe e scarti industriali che invece di seguire la filiera del corretto smaltimento, finivano per contaminare il territorio di Foggia e della provincia. Alcuni passaggi delle carte dell’inchiesta, ha svelato i dettagli del filone investigativo legato ad alcuni impianti. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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