Così sessantuno jet privati hanno inquinato quanto un milione di passeggeri su voli commerciali | l’inchiesta

Un’indagine ha rivelato che 61 jet privati hanno prodotto un livello di inquinamento pari a quello di un milione di passeggeri sui voli commerciali. La maggior parte di questi voli erano brevi, di pochi chilometri, e si sono concentrati principalmente nei fine settimana e durante il periodo estivo, coincidenti con un maggior numero di occasioni di svago e di eventi di grandi dimensioni.

Voli brevi, di pochissimi chilometri. Con un picco nei fine settimana o durante l’estate, quando aumentano le occasioni di svago o sono previsti grandi eventi. A Ibiza, a Minorca. Oppure nel Regno Unito per la finale di Champions League. E c’è chi sotto il nome della propria società, a caratteri cubitali scrive: “Impegnati per un futuro sostenibile”. Il quotidiano spagnolo El Diario ha pubblicato un’inchiesta sui 61 jet privati del proprio Paese, analizzando i voli tra il 2024 e il 2025, da cui emerge che un numero così esiguo di velivoli ha avuto un impatto ambientali pari a o ltre un milione di passeggeri su voli commerciali. I mezzi sono di proprietà di grandi aziende o persone facoltose.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Così sessantuno jet privati hanno inquinato quanto un milione di passeggeri su voli commerciali: l’inchiesta Notizie correlate Boom di jet privati verso le Maldive: quanto costa un volo diretto senza scalo in Medio OrienteDa quando è scoppiata la guerra in Iran, c'è stato un boom di jet privati diretti alle Maldive. Leggi anche: Carenza di jet fuel in Europa? Ecco cosa spetta ai passeggeri in caso di cancellazione dei voli Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: 61 jet privati spagnoli inquinano quanto un milione di passeggeri comuni. Così sessantuno jet privati hanno inquinato quanto un milione di passeggeri su voli commerciali: l’inchiestaL'inchiesta di El Diario: in due anni 17.034 voli e 81.253 tonnellate di CO2 emesse da aerei di aziende e persone facoltose ... ilfattoquotidiano.it Jet privati, anche 300mila euro per lasciare il Medio Oriente in fiammeROMA – Anche i ricchi piangono, in tempo di guerra. L’ennesimo conflitto in Medio Oriente sta spingendo verso l’alto i prezzi dei voli con jet privato. Un jet di alta gamma – con partenza da Riad in ... repubblica.it