Firenze | tentata truffa dei falsi carabinieri Anziana si ribella I due scappano | bloccati dai militari veri in sull’A1

A Firenze, due uomini hanno tentato di truffare una donna di 71 anni fingendosi carabinieri. Quando la vittima si è opposta, i truffatori sono fuggiti, ma sono stati intercettati e fermati da una pattuglia dell'Arma sull’autostrada A1. La donna ha reagito prontamente all’inganno, permettendo l’arresto dei due uomini coinvolti.

FIRENZE – Truffa del falso carabiniere: la vittima, una donna di 71 anni, reagisce e il suo allarme porta all'arresto di due uomini, inseguiti e bloccati in A1 da un pattuglia dell'Arma. E' accaduto tra Firenze e Terranuova Bracciolini (Arezzo). Secondo quanto ricostruito, la vittima è stata contattata al telefono da presunti carabinieri che le preannunciavano un controllo per una verifica sui suoi gioielli per una presunta indagine per rapina. Poco dopo, alla porta di casa della 71enne si è presentato un uomo che, qualificandosi come appuntato dei carabinieri, è riuscito a farsi consegnare diversi monili. La donna però si è insospettita...

