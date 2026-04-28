Finti contratti luce e gas | truffata un' anziana a 50 metri dalla stazione dei carabinieri

Un'anziana è stata vittima di una truffa nei pressi della stazione dei carabinieri di via Hermet, a meno di 50 metri dal loro presidio. La donna ha ricevuto una richiesta di pagamento superiore a 1500 euro per contratti di luce e gas che si sono rivelati falsi. L'autrice dell'inganno ha consegnato all'anziana documenti e fatture false, ottenendo così il denaro. Le forze dell'ordine stanno indagando sull'accaduto.

Chiede oltre 1500 euro a un'anziana per contratti di luce e gas e mette a segno una truffa a meno di 50 metri dalla stazione dei carabinieri di via Hermet. I fatti sono avvenuti nella tarda serata di ieri 27 aprile in un condominio poco distante dagli uffici della Compagnia dell'Arma. Sul posto è.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Anziana truffata da finti poliziotti: spariti 300mila euro dal contoImola, 24 febbraio 2026 – Una telefonata apparentemente istituzionale, il numero che sul display sembra quello di un ufficio di polizia, la voce... Falsi carabinieri ancora in azione: anziana truffataNonostante le operazioni condotte dai carabinieri e dalla polizia di San Benedetto, che nelle ultime settimane hanno portato all’arresto di cinque... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Telemarketing selvaggio, stop alle truffe: ora contratti gas e luce nulli senza l'ok; Truffe su luce e gas, a Genova incontro Enel con i Carabinieri per difendersi; Allerta truffe a Castrocaro: finti Carabinieri al telefono per raggirare gli anziani; Maxi frode nel Casertano: 29 indagati e fatture false per 166 milioni di euro. Telemarketing selvaggio, stop alle truffe: contratti gas e luce nulli senza l'okScattano le novità contro le telefonate assillanti per i consumatori. Sarà vietato effettuare sollecitazioni commerciali per telefono anche mediante l'invio di messaggi. Ecco cosa cambia ... rainews.it Contratti di luce e gas nulli senza consenso esplicito, norma anti truffe al viaNel decreto Bollette è contenuta una norma che protegge gli utenti dal telemarketing annullando molti dei contratti di luce e gas telefonici ... quifinanza.it #Napoli, non solo falsi contratti di lavoro ma anche finti matrimoni per far sì che gli immigrati ottengano i documenti per restare in Italia. Il servizio di Costanza Tosi a #Fuoridalcoro x.com STRIKE DAYS VOL. 4 Venerdì 17 aprile è iniziata una nuova ondata di Strike Days, scioperi e picchetti in tutta Prato e dintorni. Lavoratori e lavoratrici entrano in sciopero contro lavoro nero, finti contratti part-time, contro orari disumani, senza malattie e ferie, s facebook