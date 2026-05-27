Una donna di 32 anni è stata salvata a Massafra dai Carabinieri dopo aver inviato il Signal for Help, un gesto di richiesta di aiuto. L’uomo con cui aveva una relazione è stato arrestato con l’accusa di atti persecutori e lesioni. La donna aveva simulato un malore per attirare l’attenzione dei militari, che sono intervenuti e hanno fermato il sospetto. L’arresto è stato eseguito per violenza domestica e comportamenti persecutori.

Eseguito a Massafra (Taranto) un arresto per atti persecutori, violenza privata e lesioni personali. Una donna è stata salvata grazie al gesto silenzioso del “Signal for Help”, che ha permesso di allertare i soccorsi e mettere fine a una situazione di pericolo. La ricostruzione dei fatti secondo i Carabinieri Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, tutto ha avuto inizio nel pomeriggio del 22 maggio 2026, quando una coppia ha trascorso alcune ore lungo la costa di Castellaneta. Durante il viaggio di ritorno verso Massafra, lungo la SS100, tra i due sarebbe scoppiata una violenta lite per motivi futili. L’uomo, un 32enne residente nella provincia di Bari, avrebbe colpito la compagna al volto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Finge un malore e usa il Signal for Help, salvata dal compagno violento a Massafra: 32enne arrestato

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She thought divorce was the end, unaware the citys richest man had searched for her for years.

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