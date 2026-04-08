Giovedì 2 aprile a Milano, un uomo di 32 anni di origini ucraine è stato arrestato dalla polizia di Stato con l'accusa di truffa aggravata in concorso. L'arresto è avvenuto durante un intervento in diretta, mentre si evitava che un'anziana venisse coinvolta in una truffa. L'uomo, incensurato, è stato portato in carcere.

Lo scorso giovedì 2 aprile, un 32enne di origini ucraine, incensurato, è stato arrestato dalla polizia di Stato di Milano per truffa aggravata in concorso. La vittima, un'anziana di 83 anni residente in corso Buenos Aires. Il tutto è iniziato martedì 31 marzo, quando la donna ha segnalato al 112 di aver ricevuto una telefonata da un uomo che si sarebbe presentato come appartenente alle forze dell'ordine. Il 32enne le avrebbe chiesto di esaminare dei gioielli di sua proprietà per un presunto risarcimento legato a una denuncia presentata nei suoi confronti. Qui l'intervento degli agenti dell'ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, che si sono appostati a casa della donna. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Milano, truffa sventata in diretta: salvata un'anziana e arrestato un 32enne

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