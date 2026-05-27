Fine Vita Pro Vita | il centrodestra ascolti il monito di Leone XIV

Il centrodestra è stato invitato a riflettere sulle questioni riguardanti il fine vita, con un appello rivolto specificamente ai parlamentari cristiani. La richiesta è di prestare attenzione alle indicazioni di Leone XIV, senza ulteriori dettagli sui contenuti o sulle proposte. La comunicazione si focalizza sull’ascolto e sulla considerazione di questo monito, senza entrare nel merito delle posizioni o delle eventuali azioni future.

«Sul fine vita chiediamo al centrodestra e in particolare ai parlamentari cristiani di ascoltare il monito lanciato da Papa Leone XIV nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas, dove ha ribadito espressamente la condanna alla deriva eutanasica, una deriva che qualsiasi legge sul suicidio assistito non farebbe altro che velocizzare in Italia dopo le sciagurate sentenze della Corte Costituzionale, le quali peraltro smentiscono totalmente la tesi su un presunto vuoto normativo e un obbligo di intervento del Parlamento. «Purtroppo, infatti, il numero di cittadini malati che lo Stato sta aiutando a uccidersi aumenta costantemente: una qualsiasi legge non farebbe altro che accelerare questo trend dell’orrore, sovvertendo la ragion d’essere del Servizio Sanitario Nazionale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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FINE VITA: RIPARTE LA DISCUSSIONE IN SENATO

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