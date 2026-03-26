Il presidente di un organismo giudiziario ha dichiarato che il monito sul fine vita resta inascoltato e ha richiesto al Parlamento di convocare un’audizione. La Corte, attiva da settant’anni, ha visto crescere il proprio ruolo nel tempo, diventando interprete di cambiamenti sociali e giuridici.

Una Corte che in settant’anni di vita ha acquisito “un ruolo progressivamente di maggiore impatto, rendendosi interprete di radicali cambiamenti nella società e nell’ordinamento giuridico”. Ma che, però, tuttora non riesce a farsi ascoltare dalla politica, in particolare sul tema del fine vita. Nella sua relazione sull’attività della Corte costituzionale, letta nell’annuale seduta solenne di fronte alle più alte cariche dello Stato, il presidente Giovanni Amoroso rivendica come la Consulta – che tra poco festeggia il settantesimo anniversario dalla prima udienza, tenuta il 23 aprile 1956 – sia “rimasta fedele alla sua missione di custode della Costituzione “, tenendosi rispettosamente “al di qua della sottile linea di demarcazione tra le valutazioni di legittimità costituzionale e le scelte politiche riservate al legislatore”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il presidente della Consulta: “Ancora inascoltato il monito sul fine vita. Il Parlamento ci convochi in audizione”

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