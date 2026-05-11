Domani al Senato il Partito Democratico presenterà una richiesta ufficiale alla Conferenza dei capigruppo per stabilire una data precisa per il dibattito sul disegno di legge sul fine vita. La proposta arriva dopo oltre nove mesi di attesa e si inserisce in un contesto in cui l'opposizione sfida la maggioranza sulla questione. La discussione sulla legge riguarda le modalità e i tempi di approvazione in aula.

AGI - Sul fine vita l'opposizione sfida la maggioranza al Senato. Domani il Partito democratico presenterà alla Conferenza dei capigruppo la richiesta di fissare una data certa per l'approdo in Aula del testo di legge dopo uno stallo di oltre nove mesi. Perché la proposta passi, sono però necessari anche i voti del centrodestra, o almeno di una parte dei partiti che compongono la coalizione. Ieri Chiara Braga e Francesco Boccia - presidenti dei deputati e dei senatori dem - avevano lanciato l'appello a Forza Italia e oggi rinnovano il concetto: "Non servono ambiguità né rinvii: serve coraggio parlamentare", dice Boccia che invoca "responsabilità davanti alla sofferenza delle persone e davanti a una richiesta chiara della Corte Costituzionale ".🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Fine vita, l'opposizione sfida il centrodestra

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