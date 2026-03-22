Il tema del fine vita e della dignità si intreccia nelle testimonianze di due donne: Sibilla Barbieri, attrice e produttrice cinematografica, e Anna Scalera, sarta in pensione di Garbatella. Le loro storie rivelano come la possibilità di morire con dignità spesso sia considerata un privilegio riservato a pochi, e il loro racconto si concentra sul concetto di “Il prezzo della libertà”.

Ciò che unisce Sibilla Barbieri, attrice e produttrice cinematografica, e Anna Scalera, sarta in pensione di Garbatella, dice bene la voce lucida e potente che ce ne ha restituito le storie, in fin dei conti è solo “ Il prezzo della libertà “. Fin dal titolo, dunque, il libro di Valentina Petrini, giornalista televisiva di “Nemo“, “Piazzapulita“, “Cartabianca“ e molto altro, ci sottopone la verità inconfutabile di cui è protagonista il suo libro edito da Solferino. Questione spinosa, visto che la libertà in questione è quella di morire, e il cui prezzo, come molte cose in occidente, non è affatto uguale per tutti. Così Petrini ha scelto di far parlare due donne, due malate terminali, che più diverse non potrebbero essere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il prezzo della libertà, l’ingiustizia del fine vita. Se morire con dignità è un lusso per pochi

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