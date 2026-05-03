Stroppa | Il mio Venezia come Sinner Se posso scegliere voglio morire nella metà campo d' attacco

L’allenatore del team ha dichiarato che il suo approdo in Serie A rappresenta la seconda promozione consecutiva e ha paragonato il suo stile di gioco a quello di un tennista. Ha aggiunto di preferire giocare in attacco e ha espresso soddisfazione per il modo in cui il suo gruppo ha affrontato la stagione. Le sue parole sono state pronunciate in un’intervista pubblica, senza riferimenti a nomi di giocatori o altre figure coinvolte.

Non sa più come fare a dirlo, o a dimostrarlo. In un calcio italiano che continua a dibattere tra allenatori giochisti e risultatisti, Giovanni Stroppa ha presentato l’ennesima tesi di laurea per spiegare che le due cose possono convivere benissimo. Titolo: Venezia 2025-26, una promozione dominando in campo. Ricalca quelle precedenti: Crotone 2019-20, Monza 2021-22 e Cremonese 2024-25. "Ma io ci metto anche Foggia 2016-17, dalla C alla B". Chissà se l’ultima lo farà scendere dall’ascensore e gli darà il posto fisso in Serie A. Un secondo posto e due playoff: stavolta potrebbe arrivare primo. Così sarà la più bella? "Di sicuro è stata esaltante, da protagonista per il gioco proposto, dominando le partite.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Stroppa: "Il mio Venezia come Sinner. Se posso scegliere, voglio morire nella metà campo d'attacco" Notizie correlate Jannik Sinner sorride a metà: “Devo migliorare da fondo se voglio andare avanti. Il giorno libero mi farà bene”Jannik Sinner si è qualificato per i quarti di finale del Masters 1000 di Miami dopo aver faticato contro l’americano Alex Michelsen. Il Venezia atteso sul campo della Sampdoria. Stroppa: «Non siamo per caso primi in classifica»Il tecnico ha fatto il punto sul match contro i blucerchiati: «Hanno da poco cambiato allenatore, ci aspettiamo quindi un avversario con una reazione... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Venezia, Maniero: Stroppa un mago, deve rimanere! Alla società do un consiglio per la Serie A...; Venezia in Serie A, Stroppa: Era l'unico finale possibile. E sul futuro...; Venezia in A, la gioia di Stroppa: Una grande cavalcata, grazie al ds Antonelli; Il Venezia torna in serie A dopo un anno, una promozione nel segno di Stroppa. Stroppa: Il mio Venezia come Sinner. Se posso scegliere, voglio morire nella metà campo d'attaccoIl tecnico ha centrato la seconda promozione in A consecutiva: Il gioco è la cosa che più mi rende orgoglioso. Stankovic, Doumbia e gli altri gioielli? La Serie A sarà la loro vera vetrina, se vanno ... msn.com Stroppa: «Venezia in Serie A? Cavalcata emozionante»VENEZIA - Potrebbe apparire presuntuoso, ma in realtà, è solo capace e consapevole delle sue abilità nel portare le squadra all'obiettivo, raggiunto ancora una volta. ilgazzettino.it Il Venezia è stato un altro capolavoro di Giovanni Stroppa: 4ª promozione in carriera dalla Serie B alla A, miglior attacco e 2ª miglior difesa del campionato. L'allenatore era sicuro che con questa squadra e questa proposta di calcio sarebbe arrivato davanti a t x.com ROCCHI DA MOSTRO A EROE. JUVE INSTANT: COSÌ. L'INTER RIBALTA. ADL E IL TELEFONO. IL PROF STROPPA https://youtu.be/a4UTCK5n2pA - facebook.com facebook