Durante il Financial Forum 2026, un rappresentante di Edison ha affermato che il ruolo del Chief Financial Officer (Cfo) è già oggi quello di un copilota strategico tra finanza e sostenibilità. Ha sottolineato che il Cfo non si limita più a gestire conti, report e debiti, ma assume funzioni più ampie e strategiche, integrando obiettivi di sostenibilità nelle decisioni finanziarie.

“Il ruolo del Cfo è già oggi una realtà. Non è più la persona che deve fare solo conti, reporting e deve trovare debito per fare gli investimenti. E’ diventato il copilota, quindi aiuta ad avere riflessioni a lungo termine su come creare valore e fare una sintesi tra la performance finanziaria e la performance di sostenibilità”. Lo spiega Ronan Lory, Chief Financial Officer Edison, al Financial Forum 2026, organizzato da Comunicazione Italiana, presso la sede di Assolombarda a Milano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Financial Forum 2026: Lory (Edison), ‘Cfo oggi è copilota strategico tra finanza e sostenibilità’

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Financial Forum 2026: Lory (Edison), Cfo oggi è copilota strategico tra finanza e sostenibilità

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