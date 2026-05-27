Financial Forum 2026 | Traverso iliad Italia ‘Cfo non presidia più solo i conti ora è guida strategica’

Al Financial Forum 2026, un rappresentante di Iliad Italia ha affermato che il ruolo del chief financial officer (CFO) si è evoluto, passando dalla gestione dei numeri a una posizione di leadership strategica. Ora il CFO non si limita più a presidiare i conti, ma guida le scelte strategiche dell’azienda. Questa trasformazione del ruolo è ormai una realtà consolidata e non più un obiettivo da raggiungere nel futuro.

La funzione finance non è più solo numeri, ma orientamento. “Questo cambio di ruolo è una realtà, non è più una direzione su cui tendere. Si è verificata anche un'accelerazione, innescata dalla forte turbolenza presente sul piano geopolitico, che di conseguenza ha portato ad una forte volatilità dei mercati. In questo contesto, il Cfo non è più solo una figura di presidio in relazione ai bilanci, alla compliance in relazione alla normativa e ai principi contabili, ma è soprattutto una figura di indirizzo e di business partnership con i top management e in particolare con il Ceo per indirizzare e aiutare nella definizione dei driver strategici di crescita futura”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Financial Forum 2026: Traverso (iliad Italia), Cfo non presidia più solo i conti, ora è guida

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