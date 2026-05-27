Finalmente siamo connessi L’Iran riattiva internet dopo 3 mesi di blackout le voci da Teheran | Molti di noi hanno perso il lavoro

Dopo 88 giorni di blackout digitale, l’Iran ha riattivato parzialmente l’accesso a internet. La connessione è tornata ieri sera, dopo tre mesi di interruzione. Numerosi utenti hanno riferito di aver perso il lavoro durante il periodo di assenza della rete. La riattivazione è stata segnalata come un ritorno alla normalità, ma molti continuano a lamentare difficoltà e limitazioni nell’uso della connessione.

«Welcome back Iran!». Dopo 88 giorni di blackout digitale, ieri sera l’accesso a internet in Iran è stato parzialmente ripristinato. Non per tutti: nelle aree più remote servirà ancora tempo prima che la rete torni pienamente operativa. E non è ancora chiaro se la riattivazione sarà stabile e duratura. I gruppi di monitoraggio NetBlocks e Kentik evidenziano che, nel Paese, ogni ripristino della connessione dopo lunghe interruzioni «è sempre stato accompagnato da controlli e restrizioni più rigidi rispetto al periodo precedente». La decisione è stata presa dal presidente Masoud Pezeshkian, e boicottata dalla magistratura che ha sospeso l’organismo che aveva ordinato la riattivazione. 🔗 Leggi su Open.online

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